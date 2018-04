Skandaal: Meghan Markle jättis haige poolõe pulma kutsumata

Vaatamata sellele, et nimekiri 600 külalisega on juba avaldatud, ootavad rasket haigust põdev Samantha ja tema pere ikka pulmakutset.

«Markle'ite perekond peaks olema pulma kutsutud, arvestades, et 2000 täiesti võõrast inimest ometi on. Meie onu, vend, mina ja muud sugulased. Küsimus ei ole läheduses. Perekond on perekond,» kirjutas Samantha Twitteris.

Tema säutsu näinud inimesed said aga selle peale pahaseks ning tuletasid naisele meelde, et Suurbritanniast USAsse on kirju ja kutseid keeruline toimetada ja ehk pole nende kutse veel kohal.

Samantha Markle FOTO: Twitter

Kui aga aega tagasi veebruarikuusse kerida, siis hoiatas 58-aastane Scott Rasmussen Daily Mail, kes on Samantha endine abikaasa, kuninglikku perekonda Samanthat ja tema «kuulsusejanulist» perekonda mitte Windsori lossi pulma kutsuda. Scott sõnas, et 53-aastane Samantha on enda poolõe saavutuste peale kade.

Samantha säutski viitab sellele, kui ütles: «Küsimus ei ole läheduses. Perekond on perekond».