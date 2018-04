Eestlannast modellikoolitaja on Kardashiani kopeerimisest jahmunud: mida siin fännata on?!

Merylin Nau on Miss Grand International iludusvõistlusel Eestit esindanud kaunitar, kes tegeleb modellindusega ning tulevaste fotomodellide koolitamisega. Ühtlasi on Merylin üks neist inimestest, kes naise fenomeni ei mõista.

«Andke andeks aga Kim K ja kogu see punt on ikka nii kohutav, miks te jälgite inimest, kes annab nii halba eeskuju noortele tüdrukutele? Reaalselt, teismelised tüdrukud ei pea enda naturaalset välimust ilusaks ja süstivad juba varakul ennast selliseks nagu see reality gäng?! Tegelt ka? Mõelge natuke! Minu arust siin pole midagi fännata! See pole isegi äge mitte!» pahandab modell sotsiaalmeedias.

Merylin, kelle modellikoolitus lubab õpetada, kuidas kahe nädalaga teenida 5000 dollarit ilma, et oleks olemas varasem kogemus modellinduses või sotsiaalmeedia jälgijaskond (loe artiklit SIIT), sõnas Elu24le, et tema on täiesti sellele vastu, mida Kardashianite-maania maailmas korda saadab.

Teisalt tunnistab Merylin, et Kim Kardashiani hullusest on saamas tema noorema õe, Kylie Jenneri hullus. «Selles äris on «noor liha» hinnas,» sõnab naine. «Ent kui neid kahte vaadata, on selge, et nad on väga sarnased - rohkelt süstitud ja kohendatud,» sõnab modellikoolitaja.

Kim Kardashian ja Kylie Jenner 2011 / 2017 FOTO: Scanpix

«Kui ma Los Angeles olin, siis seal väljendus Kardashianite hullus eriti. Julgelt võin öelda, et iga teine naine oli seal ilukohendusi teinud. Käisime sõbraga Tao restoranis söömas (tegemist on maailmakuulsa restoraniga, toim.) ning seal kandis inimesi jälgides jäi silma, kuidas 95% naistest nägid välja täpselt nagu Kardashianid. Mõnel oli Kim Kardshian isegi taustapildiks pandud!» meenutab ta.

«Kõige kurvem on see, et naised ei näe enam naturaalsed välja ning iluetalonide asemel meenutasid suurem osa neist hoopis Frankesteine, see ei ole normaalne.» Modell ja koolitaja usub iluoperatsioonidesse vaid erandjuhtudel ning näiteks siis, kui sellest tõesti sõltub inimese enesehinnang. «Noored tüdrukud ei peaks ilulõikustele tormama.»

«Hollywoodis tahavad kõik läbi lüüa ning räägitakse palju sellest, kuidas ollakse teistest erinev, selleks et välja paista. Tegelikkus on aga see, et kui paljudele peale vaadata, näevad nad välja täpselt nagu Kim Kardashiani kloonid,» sõnab Merylin.

Loe SIIT artiklit, kuidas 25-aastane Jennifer Pamplina kulutas umbes 500 000 dollarit, et välja näha nagu Kim Kardashian!

Merylin ei mõista, miks inimesed ei näe seda, et ainulaadsus on oluline. «Ma ei soovitaks ealeski kellelgi end mõne kuulsuse moodi teha, sest kõik inimesed ongi erinevad ning teistest erinemist tuleks kasutada oma trumbina. See, mis sind teistest inimestest eristab ongi see, mis teeb sind kõige kaunimaks!» õhkab ta.