Räppar Reket: Eesti räpimaastikul on ruumi veel küll

Reket tunnistas, et lendab tihti ning, et tšakrad lähevad tal lahti just lennukis. Ta saab keskenduda, sest seal ei ole interneti ega muid segajaid. Reketi kallim moedisainer Roberta Einer elab Londonis ja reket aitab teda vajadusel ka moeprojektide juures. Näiteks loob muusikat nende tarvis.

Räppar usub, et tema uus muusika on julgem ja natuke elektroonilisem. Reketil on peagi välja tulemas uus stuudioalbum «Rahu». Reket usub, et Eestis on räppareid küll, kuid nende populaarsus ei täida staadioneid ega suure lavasid. Seega ruumi uutele tulijatele on küllaga.