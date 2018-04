Mart Normet Elina laulust: kui sellega seostub peamiselt raha teema, siis see võib ilu ära rikkuda

Üks asi on leida raha, teine asi on leida rahu. Mõlemad on sama tähtsad.

Ma arvan, et see on ilus laul ja ilus number, kuid kahjuks räägitakse avalikult justkui valest asjast. Raha tuuakse mängu ja seda justkui võimendatakse üle, kuigi see ei tohiks üldse suur teema olla. Minu jaoks on tähtis see, et me seda ilu ära ei rikuks.