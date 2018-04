Reet Linna lahutusest Ivo Linnaga: ma ei mõelnud kordagi kättemaksule

Reet lisas, et kuuldes praegu raadiost ühiseid laule Ivoga, see teda enam nii väga ei puuduta. Lahkumineku järel võis ta tõesti ka raadiokanalit vahetada, sest mälestused tegid haiget. «Siis, kui see kõik juhtus ja esimesed aastad, siis üks laul, «Aeg meid muutnud on», on küll selline, et ma mõtlen, issand jumal, kuidas ma võisin seda ette teada. Selle laulu tekst räägibki nagu meist, nagu prohvetlik tekst iseenesest,» arvas Reet.