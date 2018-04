Etiketieksperdid: Meghan Markle’il ei tohiks lahutatud naisena valget pruutkleiti kanda

«Alates 19. sajandist on pruudid kandnud enamjaolt valget pruutkleiti. Ajaloost on teada, et šoti kuninganna Mary Stuart (1542 – 1587) kandis 1559. aastal oma laulatusel Prantsuse troonipärija François’ga valget pruutkleiti põhjusel, et valge oli ta lemmikvärv. Valget seostatakse süütuse ja puhtusega. Varasematel sajandite moraalireeglid nõudsid, et pruudid pidid olem neitsid ja valge pruutkleit tähistas neitsilikkust,» selgitasid eksperdid.