Sky Plusi uus saatejuht on Liis Lemsalu kallimaga salasuhtes?

Elu24 võttis selle peale ühendust Aili Sturega, kes neid jutte eitas. «Mind on küll nähtud äkki Liisi endaga, kolmapäeval alles juhtus nii. Aga mul ei ole isegi teada, kes on tema kallim. See on parim aprillinali, mida kuulnud olen. Aga jah, Liis Lemsaluga on mul kokkupuudet täpselt nii palju kui siin videos näha on,» sõnas Sture.