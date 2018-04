Kristel Aaslaid kriitikast: jah, mul on suu viltu, kas lähen nüüd Koreasse operatsioonile

Laulja lisas, et alguses võttis see vaiba alt, siis hakkas ta mõtlema, et mis ta ikka teha saab. «Jah, mul on suu viltu, kas ma lähen nüüd Koreasse operatsioonile, sest seal nad vist tegelevad sellega? Või mis ma teen siis nüüd, kuhu ma lähen oma labidanägu siis parandama, ma ei saa midagi teha. Ma mõtlen siis, et mul on kodus Mattias, talle ikka meeldib,» naeris Aaslaid, viidates oma koomikust elukaaslasele Mattias Naanile.