Vaata, millised staarid rokkisid eile Tallinn Music Week`i Raadio 2 laval

Raadio 2 lava üks põnevaim artist oli tänavu The Magnettes. Bänd on pärit Pajalast, mis asub põhja pool põhjapolaarjoont. Neid on saatnud piiritagune edu ja nad on tuuritanud rohkem kui kümnes riigis.

The Magnettes`i bändiliikmed kuuluvad Rootsi vähemusrahvuse - torniolaste hulka ja nende laulusõnad on osaliselt meä keeles. Nende muusikat on kiitnud Inglise ja Ameerika blogid ja väljaanded nagu näiteks Perez Hilton, Popjustice, Gigwise ja The Four Oh Five. 30. septembril 2017 andsid nad välja oma debüütalbumi «Ugly Youth».

Ägeda kontserdi andis ka kodumaine Lo-Fi-bänd Mees Inc. Mees Inc on ühe mehe olemus läbi kergelt tantsuliste rütmide ja gruuvide. Stiililiselt liigitub kuskile indie ja popi vahele. Mees Inc.’ile on viidatud kui 100% tõupuhtale Eesti indiele, mille muusika voolab lõdvalt instrumendilt instrumendile. Vahetu ja kodukootud stiil on vähenõudlik. 2016. aasta suvel kokkupandud live-bändiga on Mees Inc.’i muusikat esitatud näiteks Uue Maailma Tänavafestivalil ja Mägede Hääle festivalil.