Raju TMW reiv rebis Rotermanni maa-aluse parklal katuse pealt

Pseudonüümi Poly Sone all tegutseb Helsingi produtsent, DJ ja live-esineja Aku Leinikki. Ta on elektroonilise muusikaga seonduvaid asju teinud üle 15 aasta, mängides sealhulgas plaate, korraldades üritusi ja on viimasel ajal koos sõpradega plaadifirmat Friendship & Decadence juhtinud. Tema enda muusika ulatub igatsevatest ja melanhoolsetest paladest funky’de ja ergutavate gruuvide ning toorete tipptunnibängeriteni. Ometi on kõigel tema loodul üks ühine nimetaja: mänguline lähenemine ja ilmne katsetamisrõõm. Poly Sone’i live-setid on alati ettearvamatud nagu tõelised käsitöö-elektroonikaesitused.