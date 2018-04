Neljas katkend Lepajõe uuest raamatust: naisetapja Manuel nägi välja nagu kõige sümpaatsem algklasside õpetaja

Lepajõe märgib, et «Röövlinnud» on teine osa neljaosaliseks mõeldud raamatute-sarjast ning annab tagasivaade Soome toonasele (vangla)ühiskonnale, seal kohatud tüüpidele, kellest ükski (nagu ka seal kirjeldatud sündmused) ei ole väljamõeldud või ei esine valenime all.