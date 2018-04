Kolmas katkend Lepajõe uuest raamatust: ka ajakirjandus oli sunnitud tõdema, et naistega olime osavamad kui panka röövides

Eks ta hull oleks olnud. Lõplik pitser täielikule ebaõnnestumisele. Mõnel pilvisemal päeval tundus see isegi võimalik olevat. Siis jälle, kui päike oli pilve tagant välja tulnud ja mõne kiire ka minu kongi poetanud, tundus see sulaselge absurdina. Lasta meid karistada veel põgenemise eest?

Ka advokaadid kinnitasid, et see jutt on jama, aga hämaras vangikongis tundub ka tavaline ämblik lae all mitte süütu õnnetooja, vaid poolemeetrise näljase lihasööjana. Meid hoiti endiselt eraldi ja aeg-ajalt sõidutati ühest kohast teise. See oli tüütu aga harjus ära...