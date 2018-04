Teine katkend Lepajõe uuest raamatust: diktor ütles Hyvää iltaa ja lajatas meile kohe täiest jõust otsaette

Lepajõe märgib, et «Röövlinnud» on teine osa neljaosaliseks mõeldud raamatute-sarjast ning annab tagasivaade Soome toonasele (vangla)ühiskonnale, seal kohatud tüüpidele, kellest ükski (nagu ka seal kirjeldatud sündmused) ei ole väljamõeldud või ei esine valenime all.

«Siin, Helsingi kesklinnast ainult mõne minuti autosõidu kaugusel ja vaid kiviviskekaugusel keskvangla müüridest, mille tsaariaegse punase tellise iga mõra sai mulle järgmiste aastate jooksul tuttavaks, sai algajate kasiinomängijate õnn lõpuks otsa…

Kui oleksime olnud arukamad ja tegelenud röövi planeerimisega hoolikamalt, oleksime kindlasti märganud, et olime auto jätnud Hauhontie tänavale maja nr 4 ette. Sinna ei oleks mingil juhul tohtinud seda jätta. Olime parkinud tavalisse äärelinna elurajooni, kus inimesed reeglina teadsid, kes on nende naaber ja millise autoga too naaber sõidab.

Oleksime võinud tähele panna, et auto, mille kõrvale oma saksa kaunitari parkisime, oli väike pardipoeg nimega Opel Ascona. Veidi eemal seisis ainult natuke parema välimusega kandiline Corolla. Ja viis meetrit sellest oli pargitud Lada Samara ning mõned margid, mis kellelegi kunagi meelde ei jää, isegi kui pingutada. Ei märganud me tookord seda.

Kui eelmisel päeval peale juveelipoe ründamist suudeti tuvastada vaid auto värv, siis seekord oli juba teada ka mudel 628 CSi. Sedasorti autod ei olnud tolleaegses Soomes midagi tavalist, jäid silma ka siis, kui puudus vajadus neid tähele panna. Sellise autoga, millega me tund aega tagasi panka röövisime, ei sõitnud arvatavasti sama panga direktorgi.

Oleksime pidanud Asconaga üle mere tulema. Aga kus sa sellega, me tahtsime selle autoga kõike teha, nii panka röövida kui tüdrukuid sõidutada. Ja Asconaga poleks see nii hästi õnnestunud.

Seisime endiselt liikumatult ühe koha peal. Me ei liikunud meetritki lähemale ja hoidsime end endiselt iluheki varju. Seisime seal nagu kaks abitut last, kellele jõuluvana on just teatanud, et kuna nad on halvad lapsed olnud, siis kinki nad sel aasta ei saa. Minut-kaks möödusid vaikuses ja meeleolu oli rusuv.

Jahedas aprilliõhtus kadus mõneks ajaks müüt julgetest paadipõgenikest ja asendus müüdiga idast tulnud röövlijõugust… Aga teha polnud midagi. Sealt maja juurest tuli minema minna. Polnud enam mõtet huult edasi närida.

“Ei ole võimalik, raisk,» sosistas Raits läbi hammaste, kui olime juba tagasiteel. Ta hääles oli endiselt nii viha kui hämmeldus.