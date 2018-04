Katkend Lepajõe uuest raamatust: vaatasin relva ta käes ja mõtlesin, kas meil ikka peab selline kuulipilduja olema

Lepajõe märgib tutvustuses, et «Röövlinnud» on teine osa neljaosaliseks mõeldud raamatute-sarjast ning annab tagasivaade Soome toonasele (vangla)ühiskonnale, seal kohatud tüüpidele, kellest ükski (nagu ka seal kirjeldatud sündmused) ei ole väljamõeldud või ei esine valenime all.

«Järgmisel hommikul olime juba sinna teel. Pidime linnast kolme-neljakümne kilomeetri kaugusele sõitma ja seiklema tükk aega erinevate teede vahel, kaart näpus, enne kui õige teeotsa leidsime. Sõitsime läbi tiheda padriku. Seejärel muutus kõik hämaraks, vaatamata sellele, et väljas oli päikesepaisteline kevadilm.

Ühtäkki ei lasknud männid ja kuused enam päikesevalgust läbi. Padrikus looklev tee oli enamjaolt vaid autolaiune. Sõitsime läbi hõredama padriku ja enne kui päris laande oleks jõudnud, olime kohal. Enam-vähem kohe, kui mootori välja lülitasime, läks maja uks lahti ja ukse peale ilmus suuremat kasvu karvane tegelane.

Esitlemisega ta end vaevama ei hakanud. Tal olid veidi sassis pikemad juuksed ja seljas sõjaväelase kaitsevärvi jakk. Mees võis olla viiekümnene. Oma välimusega sobis ta selle püsivalt hämara ümbrusega hästi kokku. Kelle kaudu Raits selle kõheda kuju leidis, kes polnud kindlasti üheski kirikukooris laulnud ega kooli luuletusvõistlusi võitnud, ei tea tänaseni.

Tegime igatahes samuti karmid näod pähe ja teatasime ilma keerutamata, mis meil vaja. Vana vaatas meid mõnda aega vaikides, kuigi teadis juba, miks me seal olime. Kui kuulis, et tahame midagi korralikku, elavnes veidi, kuigi püüdis seda mitte välja näidata. Küsis, kas kavatseme Soomes tööle minna? Vastasime, et mitte mingil juhul. Me polnud selles kokku leppinud, kuid see tuli ühel ajal mõlema suust.

Võsavillem tegi näo, et jäi uskuma, ning kadus eemal seisvasse kuuri. Minutit viis kolistas seal ja kui tagasi tuli, oli tal kaasas midagi, millest ei saanud päris hästi aru, mis see oli. Suurem kui automaat ja väiksem kui kuulipilduja. Mulle tundus, et vana oli selle ise valmistanud. Kurat, olime palunud midagi korralikku, aga see seal oli liiga korralik. Milleks meile selline kahur, mõtlesin.

Mees ulatas automaadi ja teatas uhkusega hääles, et tegemist on Teise maailmasõja aegse Soome automaadiga. Mõistetavalt ulatas ta selle Raitsile. Ma vaatasin seda relva ta käes ja mõtlesin, kas meil ikka peab selline kuulipilduja olema. Võib-olla piisaks natuke vähenõudlikumast? Endale palusingi midagi tagasihoidlikumat.

Vanamees tõi revolvri. Parabellum, nagu ta teatas. Tegemist olla ohvitseride relvaga. Selline iseloomustus sobis. Ma polnud peale õhupüssi, millega tiirus plekist parte aeg-ajalt lapsena laskmas käisin, ühtegi relva käes hoidnud ja esialgu oli tunne kõhedavõitu. See läks kiiresti üle. Juba mõne minutiga asendus pelg rahutu hasardiga.