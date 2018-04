Kuum galerii: Liis Lemsalu on Eesti parim minikandja!

Mini saab igaüks selga panna, kuid mitte igaüks ei kanna seda välja. Ja asi pole ainult kehakujus, sihvakas kasvus ja siredates säärtes, pigem just sisemises paueris. Kui nõrk naine kannab pilkupüüdvat riietust, jätab see mulje, nagu tahaks ta imetlust lunida. See tundub odav ja abitu. Kui tugev naine seda teeb, on ta üle nii riietes peituvast provokatsioonist kui ka kõikjalt kaela sadavast tähelepanust. Tema valitseb mängu, julgeb hetkes olla ning see on tõeliselt cool. Ainus naine avalikkuse areenilt, kes sellega imetlusväärselt hakkama saab, on Liis Lemsalu.

Karolin Kuusik, saate «Legendide Lahing» stilist FOTO: Erlend Štaub / Goldtime

«Liisil on loomulikult superfiguur, iga asi näeb tema seljas hea välja,» räägib saate «Legendide Laging» stilist Karolin Kuusik. «Kuid peamine on see kui vabalt, julgelt ja mänguliselt ta oma rõivad välja kannab! Seda ei saa teeselda, see säde, hoog ja nooruslik lust peab sinu sees olemas olema. Liis on päris kindlasti Eesti parim minikandja!»

Kui nõrk naine kannab mini, jätab see mulje, nagu tahaks ta imetlust lunida. Kui tugev naine seda teeb...

Saate lookide galeriis aga ei valitse vaid mini, mis Liisi superpikad ja treenitud jalad esile tooks. Palju on ka taljet paljastavaid siluette, mis ehk veelgi figuurikriitilisemad. Neidki kannab Liis Lemsalau sama vabalt ja hooletult nagu oleks tegu kõige suvalisema lohvaka pusa ja teksastega. «Ausaltöelda armastab ta lohvakaid dressipluuse ja teksateemat ka! Liisi ampluaa on väga lai.»

"Legendide lahing 4" FOTO: Madis Sinivee

Stilisti sõnul on koostöö Liisiga puhas rõõm ning pakub talle loominguliselt suurt vabadust ning rahuldust. «Liis on väga mängulise suhtumisega moodi. Ta ei taha kunagi olla üleni mustas ja näha välja nagu nunn. Vastupidi! Ta tuleb ka kõige hullemate ideedega rõõmuga klaasa. Paljusid asju, mida kannab Liis, ei julgeks selga panna mitte keegi teine. Ja ega ta ei kannaks neid sama hästi välja ka. Minimast mini seeliku või narmenadava pluusi peale hüüatab Liis üksnes rõõmsalt: «Oo, kui lahe!»»

Ka aksessuaaride rindel paistab Liis uljuse ja ulakusega silma. Mistahes kummaline peakate, hiiglaslik ehe, ootamatu vöö, kummalised jalanõud - teda ei heiduta miski. Ja vähe sellest, kõik see ka sobib talle suurepäraselt! «Üks mu lemmiklooke Liisi seljas oli musta mütsi, roosa seeliku ja pildiga t-särgi kombinatisoon. Nii mõnus, hoogne, vaba ja kontrastne. Sobis Liisi olemusega tohutult hästi!»

Legendide lahing 3 FOTO: Madis Sinivee

Paljud saate fännid jälgivad «Legendide Lahingut» just saatejuhi särava ja vaba oleku tõttu. Kuidas ta oskab nii lahe ja loomulik olla? Saladus on lihtne - Liis Lemsalu ei ole saadet juhtides rollis, ta on lihtsalt tema ise. Samasugune päikesekiir on ta kaadri taga ja sel hetkel kui kaamerad ei tööta. «Liis tuleb ruumi ja kogu ruum lööb särama, olgu varane hommik või hiline õhtu - ta on alati tõeline päikesekiir,» kiidab stilist Karolin Kuusik. «Sära on lihtsalt loomulik osa temast. Ta heasüdamlik, lõbus, mänguline ja kärsitu. Ja energiat ning positiivsust on temas palju, tõepoolest palju!»

«Ma imetlen mitmekülgsust, klassikaline ilu köidab mind palju vähem,» ütleb Liis ise lõbusalt. «Mulle meeldib kui inimese välimuses on midagi ainulaadset. Iseendaga olen ma sõber, aga oh ei, ma ei pea end mingiks ilueediks!"