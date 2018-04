Uus täht on silmapiiril? Silmapimestavalt ilus Eesti miss teeb USAs karjääri ja õpetab raha eest modellinippe

Merylin Nau on Pärnust pärit neiu, kes hetkel jagab oma elu New Yorgi ja Los Angelese vahel. 2016. aastal osales Merylin Miss Grand International iludusvõistlusel ning praegu tegeleb ta modellindusega ning tulevaste fotomodellide koolitamisega.

Erakogu FOTO: Merylin Nau

«Koolitamise idee tuli sellest, et tahtsin tohutult Eestit esindada Miss Universumil, ent kuna olen üsna lühikest kasvu, siis teadsin, et mul peab olema mõni muu trump, mida lauale panna ja mis pigistaks silma kinni mu pikkuse osas,» rääkis Merylin Elu24le.

«Enamik missidest tegelevad ettevõtlusega, mis on kuidagi seotud ühiskonna aitamisega,» sõnas modell. «Lisaks on osavõtutasu Miss Universumi võistlusest 10 000 eurot, mida keegi Eestist poleks nõus naljalt sponsoreerima.» Taibuka naisena leidis näitsik ise viisi, kuidas vajalik raha kokku saada ning seeläbi aidata inimesi nende unistustele lähemale.

«Minu kursus on pisut teistmoodi, kui sellised kursused tavaliselt on. Enamik õpetavad, et kuidas poseerida ning kuidas kõndida moelavadel, ent keegi ei õpeta, kuidas reaalselt modellina raha teenida. Kuna mul on need teadmised olemas, kogemus ka - otsustasingi kursusi läbi viima hakata».

Tõepoolest, Merylini koduleht (vaata kodulehte SIIT!) lubab õpetada, kuidas kahe nädala teenida 5000 dollarit ilma, et oleks olemas varasem kogemus modellinduses või sotsiaalmeedia jälgijaskond.

Kõlab peaaegu liiga hästi, et tõsi olla? Kodulehe sõnul on võimalik kursust läbides selgeks saada, kuidas luua tähelepanuväärne portfoolio; kuidas meelitada ligi fotograafe ja kliente aga ka seda, kuidas moetööstuses ohutult tegutseda.

Kuvatõmmis FOTO: https://www.merylinnau.com

Sellise modellikursuse hinnaks on soodushinnaga 425 dollarit (tavahind 750 dollarit), ent samas reklaamitakse ka, et kogu kursuse väärtus ise on üle 4000 dollari. «Koolituse hinna määrasin Ameerikas, olles nõu pidanud teiste koolitajatega. Igal teemal, mida pakun, on oma hind ning see määraski lõpphinna sellise, nagu see on. Ehkki koolituse tegelik väärtus on palju suurem.»

Ka nõudlust sarnase koolituse järele on piisavalt. «Kuna siiani olen kursuse pigem USA turule suunanud, siis võin öelda, et nõudlust sealtpoolt on. Ühte Eesti neiut olen ka koolitanud, enne seda konkreetset kursust ning tema elab nüüd Londonis ja on tegev modellinduses,» rääkis Merlyn Elu24le.