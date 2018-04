Galerii: vaata, mis toimub muusikaettevõtluse auhinnna galal 2018

Ühingu eesmärgiks on esile tuua isikuid, kelle tööl on oluline tähtsus Eesti muusikavaldkonna edendamisel.

Kandidaatide esialgne nimekiri koostatakse ettepanekute põhjal, mida on võimalik esitada EFÜ kodulehel. Kandidaatide lisamise leht on avalik ning kõikidel muusikavaldkonnas tegutsevatel isikutel oli võimalus kandidaate üles seada.

Kandidaatide nimekiri on soovitusliku iseloomuga ning žürii liikmetel on võimalik hääletuse käigus nimekirja täiendada juhul, kui lisatav kandidaat vastab «kategooriad» lehel toodud tingimustele.

Žürii moodustamisel on EFÜ kaasanud mitmete muusikavaldkonnas tegutsevate esindusorganisatsioonide esindajaid. On jälgitud põhimõtet, et žürii töösse oleks kaasatud erinevates kategooriates pädevad spetsialistid.