Räpilavale astub kaks Eesti kõige suuremat staari: nii muusikute kui menusaadete kohtunikena tuntud Mihkel Raud ning Tanja-Mihhailova-Saar. Pinnale ujub nii mõndagi intrigeerivat – näiteks Mihkli mustade sukkade fetiš. Mihkel Raud on nii kõva mees, et on räppimisel ka iseenda mentoriks.