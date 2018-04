Juhataja erivajadusega mehele: meil ongi siin naiste vägi, sul ei ole siin sõnaõigust

Kui Rainer enda muredega juhataja poole pöördus, öeldi talle, et neil ongi seal naiste vägi ja ega temal väga sõnaõigust seal pole. Ja kõigele lisaks lasti Rainer juba viiendal päeval töölt lahti, kuna teda süüdistati varguses. Seda kõike pärast seda, kui töötajad olid tema puude üle nurisenud ja öelnud, et ta ikka ei saa oma tööga hakkama.

Esmapilgul jääb mulje, et naised on erivajadusega mehele kambaka teinud, aga kui Katrin Lust asja uurima hakkas ja naistega ise rääkima läks, siis selgus, et asjad nii must-valged siiski pole.

Aga enne Abakhani kangapoodi minekut käidi läbi Tööinspektsioonist läbi, sest just seal oli 13. märtsil otsustatud, et Raineri vallandamine oli õiguspärane, sest katseajal töötaja ei saanud enda tööga hakkama.

Siis aga paljastas saatejuht Katrin Lust, et «Kuuuurija» produktsioon uuris siis Raineri tausta ning avastas, et mees on saanud korduvalt karistada narkootikumide omamise eest, ta on inimesi peksnud ja rünnanud.