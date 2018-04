Raamat: Melania Trump on Valge Maja hall kardinal

Ajakirjhanik Ronald Kessler kirjutab oma raamatus «The Trump White House: Changing the Rules of the Game» Trumpide Valge Maja: mängureeglite muutmine), et Melania Trump on samm sammu haaval aina enam võimu juurde saanud, sekkudes nii USA sise- kui välispoliitikasse, teatab The Guardian.

Donald ja Melania Trump FOTO: YURI GRIPAS/REUTERS/Scanpix

«Melania Trump on Donald Trumpi hall kardinal, kes ütleb oma arvamuse välja ja sellega tuleb lisaks ta mehele arvestada ka teistel, kes teevad poliitikat. Hoolimata väidetest, et Trumpil on mitmeid kõrvalsuhteid, on ta naine jäänud ta kõrvale teades, millised on õiged sammud,» on Kessleri arvamus.

Endine Washington Posti reporter Kessler viitab raamatus Valge Maja kunagisele pressijuhile Sean Spicerile, kelle sõnul on Melania Trump kindlakäeline kulissidetagune niiditõmbaja.

«Ta on Donald Trumpi tugev taustajõud. Enamik inimesi ei ole vist saanud aru, kui palju võimu Melanial tegelikult on. Ta on oma poliitilistelt vaadetelt kahe jalaga maa peal ja teab, milliseid niite millisel ajal tõmmata. Ta hoiab pidevalt kätt elu pulsil, olles õige inimene õiges kohas. Kui ta oma käigu teeb, siis see mõjub,» teatab Spicer Kessleri raamatus.

Sean Spicer FOTO: OLIVIER DOULIERY/AFP/Scanpix

Kessleri raamat põhineb Valge Maja praeguste ja endiste nõunike ja töötajate intervjuudel, kuid oma seisukoha on öelnud ka president Donald Trump.

Donald Trump on võimuloleku aja jooksul vallandanud mitmeid nõunikke ja abisid, lootes leida oma kaaskonda need kõige õigemad inimesed.

Kessleri sõnul on Valges Majas vist ainult kaks inimest, keda Trumpi lahtilaskmised ei ähvarda. Need on ta tütar Ivanka Trump ja väimees Jared Kushned, kes mõlemad on ta erinõunikud ning ka nemad tegutsevad vahel hallide kardinalidena.

Ivanka Trump ja ta mees Jared Kushner FOTO: JONATHAN ERNST/Reuters/Scanpix

Raamatu kohaselt on need kaks langetanud nii Valge Maja, presidendi kui kogu USA jaoks halbu otsuseid ning neil puuduvad elementaarsed teadmised, kuidas poliitikat tehakse.

Väidetavalt on Ivanka Trump ja Jared Kushner FBI juhi James Comey vallandamise ning erinõunik Robert Muelleri ja kommunikatsioonijuhi Anthony Scaramucci, kes sai sel ametikohal olla vaid kümme päeva, palkamise taga.

Kessleri sõnul olevat Trump vaadanud millalgi Kushneri esinemist televisioonist ning sõnanud, et Jared näeb välja nagu väike poiss, nagu laps, kuid ta ei ole seda, võides olla väga ohtlik.

Ronald Borek Kessler (31. detsember 1943) on USA ahakirjanik ja kirjanik, kelle sulest on ilmunud 21 raamatut Valgest Majast, USA salateenistusest, Föderaalsest Juurdlusbüroost ja Luure Keskagentuurist.

Selle autori seitse raamatut on jõudnud New York Timesi raamatuedetabeli esikümnesse.