Stig Rästa: kustutasin oma Facebookist rassistid ja muidu viha külvavad inimesed ja neid oli seal palju

Mitmed popstaarid on loobunud sotsiaalmeediast, kuid muusik Stig Rästa on aktiivne sotsiaalmeedia jälgija ja kasutaja. Varasemalt on ta leidnud mitmeid noori popartiste oma lugusid esitama just sotsiaalmeedia kanalitest. Nüüd aga otsustas Stig võtta ette suure puhastustöö oma Facebooki sõbralistis.