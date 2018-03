Vaata, milline kirev seltskond suundub Alan Walker`i supershowle Kultuurikaltasse

Popstaar Alan Walker on vaid kolme aastaga haaranud terve maailma tähelepanu. Ta on väheseid muusikuid, kelle videod on ületanud Youtube'is ühe miljardi vaatamise. Tallinnas Kultuurikatlas annab staar täna supershow. Vaata galeriist, milline värvikas seltskond seda nautima läheb.