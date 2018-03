Petta saanud naise sugulane: ma panen ta keldrisse kinni, saen ta pooleks ja lasen maha

Probleemid said alguse sellest, kui Nellyl tekkis tüli naabritega ühise aiavärava pärast. Aiavärav asub Kolga külas, Mäeotsa talus, kus Nelly on elanud üle 70 aasta.

Neid probleeme väravaga tuli lahendama Sirli Vadi, kes oli Nelly sugulase Tiidu tuttav. Kui sa selgeks, et Tiit ei saa vanatädi juures käia nii palju kui ta tahaks, hakkas Sirli ise naisel külas käima. Natukese aja pärast võitis ta Nelly usalduse ja hakkas teda abistamas käima. Sirli küsis proualt 2000 eurot tema aitamise eest ja kirjutas enda talumaja ka osaliselt naise nimele.

Nelly soovis hiljem, et Sirli aitaks teda pangaülekannete tegemise, aga selleks tuli minna notari juurde, kus Sirile anti võimalus täielikult valitseda vanaproua vara üle.

Kõige suurem probleem aga tekkis siis, kui Sirli sai Nelly Kolga küla maja enda valdusesse, mille järel Sirli maja panti pani. Aga kui Sirlil tekkisid makseraskused sai võlakirja Nelly, kellelt raha välja nõuti.

Kui Katrin Lust luges Nellyle ette notari poolt koostatud lepingu, siis polnud vanaproual aimugi, missugused volitused ta oli naisele andnud. See oli väga palju rohkem kui algne kokkulepe teha pangaülekandeid.

See viitab asjaolule, et Sirli kasutas abitu vanainimese usaldust ära ja tõmbas tal naha üle kõrvade.

Tiit, kes on Kolga küla majas 20 aastat tööd tegemas käinud, on Sirli pettusest väga häiritud ja püüab vanatädi aidata nii palju kui võimalik. Koos mindi politseisse, aga avaldust ei võetud vastu, kuna selleks ei olnud põhjust. Sellise vastuse andis politsei «Kuuuurija» saatele.

Tiit ütles ühel hetkel, et kuna keegi neid ei aita, siis on aeg omakohtuks: «Ma panen ta keldrisse kinni, saen pooleks ja lasen maha.»

Täisvolikiri, mille Nelly oli Sirile andnud, võimaldas Siril teha kõikvõimalikke tehinguid. Sirli sai maja pealt kokku 86 000 eurot, mille osamakseid Sirli ei teostanud, ja võlakirjad tulid Nellyle.

Tuleb välja, et suuresti on kõiges selles süüdi ka notar Jaan Hargi, kes täisvolikirja koostas. Nii notarite koja esimees kui justiitsministeeriumi eest kõnelenud Gunnar Vaikmaa mõlemad ütlevad, et Jaan Hargi tegi enda töös vigu. Uurimine näitab, mis karistus meest ees ootab.

Vaikmaa lisab, et selline vanainimese petmine on tema karjääri jooksul esmakordne, ning notar on tegelenud väga ebaeetiliselt.

Pärast seda kui Katrin, Tiit ja Nelly käisid uurimas laenu refinantseerimise tagamaid, selgus, et Nelly ei ole Sirli ainuke ohver.

Sirli Vadi, kes kannab nüüd nime, Sirli Maribelle Roosnõmm, elab Viimsis ja on ka võlgu inimesele, kes talle elamispinda üüris. Lisaks võlgneb raha ta ka Ehole, kelle käest ta küsis 11 000 eurot äriplaani teostamiseks. Äriplaani ei olnud ja raha jäigi maksmata.

Lõpuks jõudis kätte ka aeg, mil Sirli käest kommentaare küsida. Katrin Lust leidis Sirli üles Balti jaama turult, kes seal müüs sokke ja kindaid. Aga arupärimise kohta, miks Sirli nii käitus, ei tahtnud naine midagi öelda. Ta kaagutas korduvalt, et see ei ole Katrin Lusti asi, miks ta tegi nii nagu ta tegi, tema elu on tema elu ja tema suhted Nelly ning teiste inimestega on tema suhted.

Sirli keeldus kategooriliselt Katrin Lusti küsimustele vastamast, sest saatejuht on tema jaoks tühi koht, kellel ei ole õigus selle teema kohta küsimusi küsida. Sirli pakkus pidevalt välja, et Lust võiks temaga eraldi intervjuu aja kokku leppida, aga arvestades, et kahe nädala jooksul, mil Lust enda meeskonnaga saadet tegi, keeldus Sirli kommentaare andmast.

Sirli ei ole siiamaani enda teenitud karistust saanud.