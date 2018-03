Naine pettis vanaproualt välja kümneid tuhandeid eurosid

Katrin Lust sõitis koos saatetiimiga otse Kolga külla, et uurida, mis täpselt juhtus. Kas tõesti on keegi suuteline petma 91-aastast vanaprouat, et ta enne surma oma kodust välja aetakse. Petetud Nelly räägib, kuidas ta usaldas oma ellu esmapilgul armsana ja tõepoolest usaldusväärsena tunduvat Sirlit.

«Tänane saade on järjekordne tõestus selle kohta, et meie hulgas on väga palju omakasupüüdlikke inimesi, kes omaenda isikliku edu saavutamiseks võtteid ei vali,» sõnas Lust.

Loo peategelaseks on vanaproua perekonnatuttav Sirli Vadi, kes tänaseks nime vahetanud - Sirli Maribelle Roosnõmm. Ta on hetkel 39-aastane ja viie erineva ettevõtte juhatuse liige. Muuhulgas toob ta maale lemmikloomade kosmeetikat. Kümme aastat tagasi oli Sirli Vadi ka Viljandimaal asuva eakate kodu üks käimatõmbajatest, kuigi täna ta selle majaga enam seotud pole. Facebookis on aga Sirli kohta kummaline grupp, kus ühel pildil seisab «vanurite petis».

«Meie tänane saade räägib nimelt sellest, kuidas üks kurikaval naisterahvas puges vanaproua külje alla, nii, et vanaproua ilmselt selle sõpruse tulemusel kohe oma maisest varast ilma jääb,» kommenteeris Lust.