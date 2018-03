Netflixi filmidel on keelatud Cannes'i filmifestivalil osaleda

Kui Bong Joon-ho film «Okja» ja Noah Baumbach film «The Meyerowitz Stories» jõudsid eelmisel aastal Cannes'i festivali ekraanidele, tekitas see filmitegijates tõsist pahameelt. Prantsuse filmitegijad ja ametiühingud lubasid festivali boikottida. Kuid festivali korraldajad rahustasid nad maha ja lubasid selleks aastaks reegleid muuta.

Kuigi nende kahe filmi puhul uued reeglid ei kehtinud ja rahvas sai neid näha, siis ei võitnud need ühtegi auhinda, ning kisa nende ümber vaibus.

Põhjus on selles, et auhinnale kandideerimiseks peab film linastuma Prantsuse kinos. Netflixi filmid ei linastu tegelikult üheski kinos, vaid on ainult saadaval voogedastuse veebisaidil.