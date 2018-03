Viis põhjust, miks igaüks peaks räppima!

«Legendide lahing» on pannud räppima hulga kuulsusi, kel sellest varem aimugi ei olnud. Ja vähe sellest – Eesti muusikaskenel müüvad räpparid välja üha suuremaid saale ning noorte hulgas levib subkultuur kulutulena. Milles siis asi? Räp on valgele põhjamaa rahvale võõras värk, mis salajõud seal sees on?