Parim meessaatejuht Roald Johannson: kui teha saade liiklusraevust, siis ma oleksin seal üks osaline

Roald Johannson sõnas: «Ei saa öelda, et see eelarve peaks sellisel saatel olema mägedes. Kuigi võiks, loomulikult, ma arvan, et Ameerikas ja Venemaal on sellise saate eelarve kümneid kordi kõrgem, aga ma arvan, et tähtis on ikka see idee jah.»

Saatejuht lisas, et sellise saate tegemiseks on vajalik helimees, kaamera ja loomulikult saatejuht. Rohkem pole vaja, sest idee on see, mis kõige suuremat rolli mängib.

«Roaldi nädala» edu taga on kindlasti ka asjaolu, et see kajastab väga kurioosseid sündmuseid. Ühe saate jooksul pidi mees sööma ka koeraliha. «Ma tean, et paljud inimesed said minu peale pahaseks selle peale, aga see on minu töö. Koreas on see täitsa tavaline,» põhjendas Roald seda veidrat tempu.

Roald avas ukse ka järgmisesse saatesse, kus kajastatakse Eesti ainukese munga elu.