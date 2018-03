Mis toimub? Inimesed lahkuvad EFTA galalt ootamatult varakult

Mis toimub? Kas võib asi olla selles, et tegu on võrdlemisi värske üritusega? Eesti filmi- ja teleauhindade gala toimub siiski alles teist korda.

Mitmed lahkujad ürituse kohta midagi paha öelda ei tahtnud. Ometigi mainisid mitmed, et üritus on väga pikk ning kipub venima.

Mitmed lahkujad kinnitasid ka, et lähevad koju edasi vaatama, sest nii mitmed telekanalid galat üle kannavad. Inimeste sõnul on kodus ka mugavam, saab saadet edasi-tagasi kerida, just täpselt nii nagu meelepärane on.