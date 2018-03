Järjekordne Oscarile kandideeriv Eesti film?

«Kui ma päris aus olen, siis mulle tundub, et see on rohkem Oscarifilm. Esiteks ta on ajalooline, meil ei ole tegemist küll juutide küüditamisega, aga võib-olla natukene surub repressioonide teema ka sinna valdkonda. Teiseks on ta äärmiselt emotsionaalne film, tegevus seotud teise maailmasõja järgedega. Seal ma leian suuremat potentsiaali vaieldamatult kui jõuda Cannes'i filmifestivalile,» rääkis Sildos ERRi vahendusel.