Braavuritar Anu Saagimit tabas eetris üllatus: oi, mis toredad speratosoidid

Naise sõnul tahtis ta alati saada kuulsaks diivaks või staariks. «Tegelikult ma ju olengi selleks saanud, oskamata mitte midagi. Kuidas see võimalik on?» naljatleb Anu, mis peale Margna teda lohutas: «Sinus on karismat.»

Ometigi muutus lõbus meeleolu üsna ruttu kurvameelseks, kui bravuuritar tunnistas, et on samuti olnud ahistamise ohver. «Mind on ahistatud küll, kui ma olin noor. Ma olin tõesti imeliselt ilus inimene ja ma saan täiesti aru küll, et nad tahtsid mind näppida ja käppida. Ma saan sellest täiesti aru, aga ma olen selle neile andeks andnud. Ma olen osanud need halvad asjad enda elust väljutada ja kustutada.»