Grete Klein avab kaalulangetuse tagamaad

Brigitte uurib, kuidas Laura alla võtnud on, samal ajal kui Brigitte enda arvates juurde võtnud on. «Number Sinu kaalul ei oma mitte mingisugust tähtsust! Eneseusk tuleb vanusega. Kui Sa teed seda, mida armastad ja oled enda vastu aus, see ongi kõige alus!» kommenteeris Laura.

«Sa oled viimasel ajal natuke muutunud, Sa ei postita sotsiaalmeedias nii tihti, kas kõik on hästi ja korras? Või lihtsalt otsustasid, et privaatsus on see nüanss, mida soovid elus tagasi saada?» küsis Brigitte.