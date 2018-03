Vaata, milline Eesti staar tituleeriti Briti kõmumeedias «Balti beibeks»

A post shared by Elina Nechayeva 🎶Soprano (@elinanechayeva) on Jan 26, 2017 at 7:51am PST

Ajakirjanik tutvustas Elinat kui klassikalist lauljat, kes on lõpetanud Eesti muusika- ja teatriakadeemia. The Sun lisas, et Elina võitis Eesti Laulu, mis oli tänavu suurem kui kunagi varem. «Elina esitab itaaliakeelset laulu "La Forza". Loo kirjutamise juures oli ka kaunitar Elina Nechayeva ise. See on dramaatiline ooperilugu, mis on Eurovisiooni kontekstis eriline,» kirjutas The Sun.