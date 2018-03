Facebooki andmeskandaal: kui suurt hirmu külvab see kohalikes staarides?

Usalduskriis mõjub sotsiaalvõrgustikule rängalt, sest lisaks firmasisesele kriisiolukorrale ootab lahendust ka avalik andmeskandaal. Facebooki kasutajates on tekkinud hirm ja umbusaldus ning oodatakse Facebooki poolset lahendust.

Kas me tänapäevases maailmas kujutamegi enam ette maailma ilma Facebookita? Kas oleme tõesti valmis hülgama meile nii armsaks saanud sotsiaalvõrgustiku? Elu24 uuris kohalike staaride käest järele, kui tõsiseks peavad nemad tekkinud usaldusskandaali.

Martti Hallik, juutuuber

«Skandaalist olen muidugi teadlik, seoses nende andmete lekkega,» on noormees koheselt probleemist informeeritud. Ometigi, selle skandaali valguses Martti oma Facebooki kontot kinni ei paneks. Juutuuber ei karda oma andmete lekkimise pärast, sest ei pane internetti materjali, mida ta ei tahaks, et teised näeksid. «Ma lihtsalt ei usu, et asi nii hull on. Samuti on mul Facebookis parajalt suur fännibaas, mistõttu kohe lehte boikoteerima ei hakkaks.»

Samas nendib mees, et kujutaks elu ilma Facebookita ette küll. «Selle asemele tuleb lihtsalt leida parem suhtlusvõrgustiku teenus. Facebook on hetkel pigem see platvorm, kus kõik sõbrad on ja seetõttu on Facebook hea viis sõpradega suhtlemiseks.»

Katrin Lust, ajakirjanik

«Facebooki skandaali osas ei oska sõna sekka öelda, sest see mäng käib minust üle. Usun, et tänapäeva viis kellelegi «tagasi teha» ongi andmetele ligipääs saada ja nõnda paha teha,» avaldab Lust arvamust tekkinud skandaalist.

Ometigi ei plaani naine skandaali pärast oma Facebooki kontost loobuda. «Küll aga olen ma mõelnud, mida ma viimasel ajal seal teen ja kuidas suhtlen. Igapäevaselt me keegi ei mõtle, kui keegi meie kontole ligi pääseb aga kui see juhtub on see košmaarne tunne ja paneb haavatuna tundma.»

Teisalt esitab naine küsimuse, et kuidas üldse 2018. aastal enam hakkama saada ilma Facebooki või internetita. «Nüüd on kogu maailm ühe kliki kaugusel, aga sellel kõigel on oma hind.»

Koit Toome, muusik

«Skandaalist olen teadlik põgusalt, ei ole süvenenud. Ise kasutan ka Facebooki pigem harva,» sõnab Koit Toome. Muusik kujutaks elu ette ka ilma konkreetse sotsiaalvõrgustikuta, sest mehe sõnul mäletab ta veel aegagi, kus mobiiltelefone polnud ja kõik said kenasti hakkama. «Elu läheb edasi ka Facebookita, sest midagi sarnast tuleks asemele.»

«Muidugi on juhtunu kahetsusväärne,» sõnab mees. «Aga ma ei usu, et inimesed Facebookist seetõttu loobuma hakkaksid.»

Brigitte Susanne Hunt, näitleja ja raadiohääl

Facebooki andmete lekkimise skandaali osas on raadiohäälel kohe oma kogemus võtta: «Minu jaoks oli päris ebameeldiv, kui mu isiklik number lekkis. Helistasid sajad tundmatud numbrid, aga õnneks sain ühe programmi peale, mis blokeerib võõrad numbrid.»

Lisaks usub Brigitte Susanne, et Facebook ja ka näiteks Instagram on olulised vahendid, mille kaudu informatsiooni levitada. «See oleks nii tüütu, kui veel infolekkeid esineks.»

Sotsiaalvõrgustikus teab naine, kuidas ennast ja oma sotsiaalmeedia kontosid kaitsta. «Vahetan tihti salasõna ja mobiilinumbrit Facebookis mul kirjas ei ole.»

Laura Põldvere, muusik

«Ei ole otseselt kursis selle skandaaliga,» tunnistab muusik koheselt üles. «Facebook on minu jaoks töökanal, oma sõpradega suhtlen pigem telefoni või sõnumite teel.» Ometigi manitseb Laura olema ettevaatlik seoses sellega, et mida ja kus kohas avaldada.

«Kui keegi ikka väga tahab, siis tänapäeval on võimalik kõiki andmeid kätte saada,» usub lauljatar. Ent siiski juhtunu tõttu tema Facebookis edaspidist ohtu ei näe.

Samuti usub Laura, et elu ka ilma konkreetse sotsiaalvõrgutikuta oleks võimalik, sest lauljanna sõnul on ta elanud tema ajal, kui seda veel polnudki ja kõik said hakkama. «Kindlasti tuleks miskit uut Facebooki asemele, sest loodus tühja kohta ei salli.»

Ivo Linna, muusik

Ivo Linna on Facebooki skandaaliga kursis küll, ent leiab, et tegu on tõeliselt edevate inimeste pseudoprobleemiga. Ivo Linna ise näiteks ei kasutagi Facebooki, kunagi proovis küll, ent loobus konkreetsest sotsiaalvõrgustikust üsna ruttu.