Miks edukad juutuuberid ikka vaesuses virelevad?

Lilly Singh poseerib parima YouTube`i staari auhinnaga the People's Choice Awardsi`l

Uuringu kohaselt valitseb YouTube’s suur ebaõiglus, mis on aastatega aina kasvanud. Vähetuntud juutuuberid on oma ebaedus süüdistanud ka videoportaali ennast, öeldes, et ettevõte kaitseb ja eelistab vaid käputäit staare, keda nad reklaamivad teiste, alles läbilöömist ootavate, juutuuberite arvelt.