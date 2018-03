Eurovisioonini on jäänud vähem kui kaks kuud ning nüüdskes on kõik Portugalis omavahel mõõtu võtvad lood avalikud. Eurovisiooni ametlikus ennustustabelis on selgelt välja joonistunud fännide lemmiklood. Pane kõrv peale ja otsusta, kas nende lugude puhul on tegemist favoriitidega?