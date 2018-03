Eesti juutuuber: Eestis pole võimalik Youtube'iga rikkaks saada

Mees ütles, et Eestis pole youtuberil võimalik rikkaks saada ning temagi peab Porsche asemel maaliiniga leppima. «Reklaamihinnad on nii madalad, et me lihtsalt ei teeni sellega niivõrd palju kui näiteks Ameerikas. Ainult koostööpartneritega on võimalik võib-olla teenida ja seda elukutseliseks viia, aga Eestis ei ole vist keegi elukutseline juutuuber,» selgitas Hensugusta ERR-ile.