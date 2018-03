Eesti hooldekodus piinatakse dementseid vanainimesi

Laura otsustas haige ema viia Sääse hooldekodusse, kus hooldustasu oli 550 eurot. 450 euot sellest tuli Sirje pensionist, 50 maksis Laura ja 50 vald.

Hooldekodu asus Laura kodust vaid jalutuskäigu kaugusel ja selle tõttu ei teinud ta välja kohalike inimeste jutust, et selles hooldekodus on kõva käega töötajad. Aga esimene probleem oli aga voodiga, mis oli kunagi olnud funktsionaalne voodi, aga millalgi oli reguleeritav osa rikki läinud, ja vaene Sirje pidi magama voodis, kus ta pea oli tunduvalt allpool kui jalad.

Hooldekodu voodi FOTO: TV3

Kuu aja pärast sai Sirje uue voodi, aga siis läks asi hullemaks. Laura märkas mingi hetk, et tema ema vasakul käel on haav. Laura küsis ema käest, mis tal juhtus. Sirje vastas, et pruunide juustega. Laura küsis edasi, kes see ikkagi oli. Vana naine vastas selle peale vene keeles: ole vait. Laura kutsus kohale juhataja, kes kutsus kaks pruunide juustega venelannat, kes aga mõlemad eitasid, et nad oleksid midagi teinud. Selle peale kutsus Laura politsei, kes hakkas asja uurima. Kolm kuud hiljem sai tütar aga ametivõimudelt teate, et asitõendite puudumisel nad jätavad uurimise katki.

Sirje käsi FOTO: TV3

Aga sellega ei olnud Sirje kannatused lõppenud. Ühel päeval ema külastades märkas Laura, et ema üks jalasäär on punnis. Kui naine vaatas, mis seal on, siis leidis ta pissise mähkme.

Natuke aega hiljem emale jälle külla tulles, nägi Laura, et ema on voodis külili maas ja vaatab seina. Tütar läks ema juurde ja nägi, et tal on üks põsk millegipärast punnis. Selle peale kutsus Laura juhataja ja näitas talle, mis probleem on. Juhataja ei osanud selle peale midagi teha. Laura võttis ema põsest välja pooleldi söödud võileiva. Väikese arutelu järel tunnistas juhataja, et nemad ei saa Sirjega hakkama, sest ta on nii raske klient.

Laural ei jäänudki muud üle, kui ema Sääse hooldekodust ära võtta.

Sääse hooldekodu FOTO: TV3

Kui saatejuht Katrin Lust Lauraga edasi rääkis, siis tuli välja, et hooldekodus ahistavad paljud töötajad teisi patsienti ja võtavad ära patsientidele toodud kingitused, näiteks kommikarpe.

Laura rääkis veel edasi, et emale ei antud nelja vajalikku ravimit, mis talle määratud oli.

Katrin Lust läks hooldekodusse kohale ja püüdis kinni selle juhataja Helle, kes tunnistas, et Sirjega olid probleemid, aga ta lisas, et Laura liialdab nende juhtumitega. Suus olnud toit pidi olema väike kübe ja mitte pool võileiba nagu Laura oli öelnud. Hooldekodu töötajatel pole lubatud patsientidele sõrme suhu toppida. Voodi ei olnud nii kaldus kui Laura oli öelnud jne, jne.

Lust läks koos Lauraga vallavalitsusse, kus saadi teada, et sealne vallavanem ei teadnud probleemidest, mis hooldekodus toimus. Lisaks tekkisid ka paljud vastuolud selle vahel, mida rääkis hooldekodu juhataja Helle ja vallavanem Alari Kirt. Üks suur vastuolu puudutas turvakaameraid. Kui Helle ütles, et neil selle jaoks raha pole, siis naeris Alari olukorra välja ja ütles, et need ei maksa peaaegu midagi ning vald annab selle jaoks heameelega raha.

Laura tõi suure probleemina välja ka patsientidele tehtava toidu, siis käis Lust ka seda uurimas. Laura ütles, et tema emale tehtud toit oli möks kapsast, kartulist ja verivorstidest. Köök seda eitas. Nemad ütlesid, et nende söök on just selline, mida ka nemad endale teeksid. Kaamera filmitud toit oli tõesti korralik.

Kui Laura oli ema hooldekodust ära võtnud, siis elas Sirje mõni aeg tema ja tema lastega koos. Hiljem viidi Sirje juba edasi erahooldekodusse, kus tema eest hoolitsetakse juba väga hästi.