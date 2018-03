Vaata menusaadet «Legendide lahing» järgi

«Legendide lahing» on lõbus saade, kus tuntud inimesed tögavad teineteist täiesti uues vormis – vastastikku vaimukaid riime räppides. Ehkki sõnad on tabavalt teravad, puudub siin igasugune pahatahtlikkus, sest tegelikult on lahingpaarid omavahel head sõbrad ja tuttavad.