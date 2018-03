Tutvu tüdrukutega, kes osalevad tänases supertsaari otsesaates

Anette Maria Rennit (19) Viimsist

Anette Maria Rennit FOTO: TV3

Elupõlise laululapsena on Anette Maria juba väikesest peale käinud laulmas ETVs, Toomas Volli juures. Hiljem on arendanud oma vokaalseid võimeid WAFi laulukoolis. Mängib klaverit. Laulukire kõrvalt omandab Anette Maria kõrgharidust Tallinna Tehnikaülikoolis, tudeerides juurat ja rahvusvahelisi suhteid. «Panen ennast proovile eesmärgiga näha, kui kaugele ma jõuan. Väljakutse on see kindlasti ja kahjuks või õnneks meeldib mulle neid endale seada.»

Cecilia-Martina Mägi (18) Tallinnast

Cecilia-Martina Mägi FOTO: TV3

Tallinna 21. Kooli õpilase Cecilia-Martina trumbiks on oskus laulda ja tantsida samal ajal – selleks on teda ette valmistanud 14 aastat laulukogemust WAF-koolis ja ETV lasteekraanimuusikastuudios. Oskab mängida klaverit ja viiulit ning huvitub ka näitlemisest. Tema muusikalisteks eeskujudeks on Beyonce ja Zara Larsson. «Tahan tuua midagi uut Eesti muusikamaastikule, mis puudutab lavalist show'd, tantsimise ja laulmise kooslust ja meelelahutust. Soovin ennast arendada, uusi väljakutseid vastu võtta, oma unistusi täide viia. Olen väga mitmekülgne, vastuvõtlik uutele asjadele, tunnen end hästi lauldes ja tantsides.»

Hele-Mai Mängel (19) Tartust

Hele-Mai Mängel FOTO: TV3

Klaverit ja kitarri mängiva Hele-Mai laulutee algas 8 aastat tagasi laulustuudiost Fa-Diees. Teda inspireerivad artistid, kes on originaalsed, kellel on oma muusikaga maailmale midagi pakkuda. «Hindan kõrgelt muusikuid, kes panustavad oma aega lüürikasse, sest sõnad on just need, mis laulude puhul minu jaoks olulised on. Olen alati pidanud ennast heaks sõnasepaks ja tunnen, et see kajastub ka minu kirjutatud lüürikas. Usun, et kõik noored muusika kunstnikud võivad minuga nõustuda kui ütlen, et ühel hetkel me vajame lihtsalt võimalust näidata, mida me suudame. Kui pääseksin saatesse, laulaksin võimaluse korral kindlasti oma originaallugusid.»

Helis Järvepere-Luik (18) Kundast

Helis Järvepere-Luik FOTO: TV3

Kunda Ühisgümnaasiumi abiturient Helis on laulnud nii kaua kui ennast ise mäletab – esimeseks lauluõpetajaks oli talle vanavanaema, kes õpetas tüdrukule vanu lastelaule. Kopsaka konkursi- ja koorilaulukogemusega lauljatari enamik laulmisi on siiski jäänud tema enda tuppa ning nüüd on aeg end näidata. Hetkel WAF-koolis laulmist õppiv Helis oskab mängida klaverit, ajaviiteks ka kitarri ja trumme. Tema iidoliks on Beyonce, kelle moodi neiu on püüdnud juba 10-aastasest saadik laulda, kuid imetleb teisigi artiste-bände, kes suudavad live'iselamuse luua. «Ma ei ole eriline kiidukukk, kui pean endast rääkima, kuid ma usun, et ma suudan olla inimeste ees siiras ja aus ning see ongi vist minu puhul eriline. Ma tahan alati endast rohkem teistele anda kui endale jätta ning just läbi muusika ja laval olemise saan ma teisi inspireerida, julgustada ja väärtustada. Lisaks sellele ma lihtsalt väga naudin laulmist.»

Jennifer Marisse Cohen (18) Haapsalust

Jennifer Marisse Cohen FOTO: TV3