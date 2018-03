Prints Harry abiellub 19. mail hoopis Racheliga?

Kuninganna allkirjastas 14. märtsil dokumendi, millel on kirjas, et ta annab abiellumisloa oma armastatud lapselapsele, Walesi printsile Henry Charles Albert Davidile ja ta kihlatule Rachel Meghan Markle’ile. Dokumendil on kuninganna isiklik pitsat ja see kantakse kuninganna eranõukogu dokumendiregistrisse.