Muusik Margus Vaher muutis ingliskeelse euroloo tabavaks kodumaiseks lauluks

«Nagu tõenäoliselt paljud muusikud, esitasime ka meie loo inglisekeelsena Eesti Laulu konkursile. Sealt see aga valitud 20 sekka ei pääsenud, seega otsustasime loole kirjutada emakeelsed sõnad, viimistleda ja anda ta välja hoopis nüüd», räägib Margus, kes lisaks laulja ametile on ka üks populaarse vestlusõhtu «Mida mehed tegelikult tahavad» eestvedaja ja esineja.

Kuidas Eesti Laulu võidulooga rahul oled?

«Elinal on võimas lugu ja see on parim valik meid sel aastal esindama. On hea meel, et seekord saan Eesti euroloo üle uhke olla ja usun, et Elina ande juures toome me sealt ära vähemalt esikolmiku koha, kui mitte seda kõige säravamat», ütles Margus.

Kuidas uus lugu sündis ja millest see räägib?

«Lugu sündis ühel mõnusal päikesepaistelisel talvepäeval koos jämmides ja usun, et seda mõnusat vaibi on ka loos tunda. Lugu räägib andmisest armastuses ning sellest erilisest inimesest, kellega koos viibides tunned, et oled enda parim versioon ja et Sul on tiivad», ütleb laulu kaasesitaja Peter Põder.