Elina Nechayeva kallim ja kahe lapse isa David Pärnamets muretseb oma kogukonna ja noorte pärast

«Tuleviku Viimsi» Facebooki lehel on üllatavalt palju infot Elina Nechayeva kallima kohta. Oma valimiste-eelses tutvustuses märgib ärimees David Pärnamärts: «Olen 40-aastane ja mul on kaks poega. Kõrghariduse omandasin Euroülikoolis. Ettevõtluses olen tegutsenud enam kui 17 aastat ja enamuse sellest ajast toiduainete valdkonnas.» «Olen aus ja otsekohene, ei salli laiskust ja olelemist, » täpsustab ettevõtja enda foto all.