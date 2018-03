Selgus, mida arvab Saskia Alusalu oma välimusest tingitud tähelepanust

«See, et mind tituleeriti olümpiamängude kõige ilusamaks naiseks, oli küll tore, aga see polnud minu eesmärk,» sõnas sportlane ning lisas, et meie kõigi välimus tekitab esmalt võõrastes eelarvamuse.

Pole saladustki, et just oma kauni välimuse eest saab Saskia kõige enam komplimente. «Kui on ilus kompliment, on see väga tore. Kuid see pole midagi selle kõrval, kui saan komplimendi mõne sisemise väärtuse või teo eest,» lisas Saskia selle kohta, mida arvab enda ilu kohta käivatest komplimentidest.