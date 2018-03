Katrin Lust andis avameelse vastulause eksmiss Madli Vilsarile, sest möödunud nädalal tuli välja, et osa jutust, mida eksmiss Madli Vilsar rääkis nii «Kuuuurijale» kui ka teistele Eesti meediaväljaannetele härra Iraj Zandi kohta, ei pea paika.

Vilsar väitis, et ajakirjanik manipuleeris temaga ja naine võttis kõik Zandi kohta tehtud süüdistused tagasi. Täpsemalt teatas eksmiss ja ilmatüdruk Madli Vilsar avalikult, et Iraj Zand ei ole teda kunagi vägistanud, uimastanud, manipuleerinud ega šantažeerinud ning lisaks on mees alati käitunud härrasmehelikult.