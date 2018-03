Sensitiivide ohvriks langenud Kalju ja Triin võitlevad nähtamatute tontide ja Saatana endaga

Mihkel Raig, isehakanud reikiravitseja, meelitas Põlvast pärit Tiina enda küüsi sellega, et ütles, et naist ümbritseb halb energia. Raig ütles, et Tiinaga on olukord lausa nii halb, et tema puhul tuleb läbi viija ravimassaaž. Ravimassaaž aga mehe jutu järgi oli naise intiimpiirkonna stimulatsioon.

83-aastane Põlvast pärit Kalju on kurja vaimuga võitluses appi võtnud eriti ekstreemsed meetodid. Kalju nägi telekast nõidade jutusaadet ja teda hakkas müstiline ravimine. Kalju tundis, et ta sellist abi just vajabki, ning võttis ühendust Tartus elava bioenergeetiku ja ravitseja Ervin Hurdaga. Kalju ütles, et tahaks terveks saada ning Hurt oli lubanud seda teha. Aga raha eest. Paar nädalat pärast esimest kontakti oli Hurt käinud Indias ja saatnud Kaljule paki, mille sees oli kiri, et Kalju peab ravitsejale pakis olevate medikamentide eest 200 eurot maksma. Kaljul seda raha ei olnud, saatis paki tagasi ning keeldus maksmast. Natuke hiljem tabas Kaljut must ja agressiivne energia, mis ta pikali lõi. Mees kahlustas, et teda rünnati, kuna ta ei maksnud raha.