Usuõpetaja võib endise õpilasega magamise eest vangi minna

46-aastane Gavin Dunsmuir on praegu uurimise keskpunktis, kui kahtlustati, et mees alustas ebasobivat suhet praegu 20-aastase Megan Reidiga, kui naine alles koolis käis.

Õpetajatest koosnev komisjon kuulas mitmed tunnistajad, kes ütlesid, et paarikese kehakeelt oli avalikult väga ebamugav jälgida, sest kõik teadsid, et tegu on endise õpetaja ja õpilasega. Praegu kahtlustab komisjon ega Dunsmuir tüdrukuga varem midagi ebasobivat ei teinud, kui tüdruk oli alles alaealine, kirjutas Mirror.

Dunsmuir, kes läks Megani pärast enda naisest lahku, oli tüdrukule mentoriks Šotimaal asuvas Largsi akadeemias, alates ajast, mil tüdruk oli vaid 12-aastane. Nüüdseks on ka välja tulnud, et paarike elab koos.

Megan Reid FOTO: Deadline News

Dunsmuiri naine Shona sõnas eile, et tema noorim tütar oli tema käest küsinud: «Emme, kas sa tead, et issil on uus tüdruksõber?»

Shona ütles: «Ma usun, et nende suhe läks sügavamale, kui see, et Gavin oli vaid tema mentoriks, sest mõned tema kolleegid ütlesid, et nad veetsid lõuna aegadel väga palju aega koos. Gavin küll eitab, et neil tol ajal midagi oli, aga mul on seda raske uskuda.»

Shona rääkis edasi: «Gavin peatus enda ema juures ja palus, kas ta võiks meie tütart näha. Ma nõustusin, sest tol ajal ma ei kahtlustanud, et tal võiks kellegiga afäär olla. Ja siis mu tütar küsis minu käest, kas ma tean, et isal on uus tüdruk. Ta ütles, et see tüdruk peitis end ülemise korruse magamistoas, ja ootas, mil ma ära läheksin. Tol õhtul helistasin ma ühele Gavini kolleegile ja ütlesin talle, mida mina tütar oli öelnud. Ta ütles mulle, et paljud õpetajad kahtlustasid, et Gavini võib olla õpilasega suhe.»

Facebooki foto, millel paistab, et Gavin on koos Meganiga. FOTO: Deadline News

Pärast seda võttis Shona kohaliku koolinõukoguga ühendust ja nii palju kui naine teab, siis Gavin praegu õpetajana ei tööta. Šotimaa üldine õppenõukogu on aga nüüd kokku tulnud, et otsustada, kas Gavin on õpetajaks kõlbulik.