Ivo Linna ei saa feministidest aru: kuhu mees peab siis vaatama, kui kõik strateegilised kohad on paljad

«Inimkond on ju lõppeks olemas tänu sellele, et meil on mehed ja naised!» rääkis laulja. «Aga vaadakem või kas või neid kostüüme, mis on naistel seljas, kui nad ahistamisest räägivad. No kuhu selle meesterahva pilk peab siis jääma, kui kõik strateegilised kohad on peaaegu paljad? Mina ei saa sellest aru,» ütles Ivo Linna Kroonikale, vihjates naistele, kes on ahistamise üle kaevanud.