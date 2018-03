Soome superstaarisaates osalenud noormeest kahtlustatakse vägistamises

Väidetavalt pandi vägistamine toime 2016. aasta 24. aprilli ja järgneva aasta 28. veebruari vahel. Süüdistatav noormees on enda sõnul politseile juba oma versiooni juhtunust esitanud ning tegu olevat laimuga. «See on internetis võetud valeinformatsioon, ma ei teinud seda,» kinnitab nooruk. «Selle kaebuse esitas üks kibestunud inimene. Ma annan hoopis tema enda laimamise eest politseisse,» lubab süüdistuse saanud noormees.

Soome superstaarisaate produtsendid olid noormehe sõnul väidetavalt kõigest teadlikud. Asi ei ole jõudnud veel süüdistuseni ja on hetkel alles menetlemisel. Kahtlustuse saanud noormeest on veebruaris eetrisse jõudnud hooajal juba näidatud ning lisaks on ta osalenud juba ka ühes teises telesaates.