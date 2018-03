Kadri Kõusaar paljastavatest laste piltidest: vaatasin, et midagi ei paistaks

«Panen omaarust naljakaid, vastavale kunstilisele kvaliteedile vastavad fotosid,» sõnab naine oma sotsiaalmeedia konto kohta. Ka lisab Kõusaar, et fotode eesmärk on tundlikult ja ilusti kujutada oma laste lapsepõlve. Sellised laste hetked on filmitegija sõnul ilus kingitus tema lastele, kui nad täiskasvanuks saavad.

A post shared by Kadri Kõusaar (@kousaar) on Feb 28, 2018 at 6:43am PST

«Kuhu me jõudnud oleme, kui ei tohi hüppavaid lapsi pildistada?» esitab naine retoorilise küsimuse ja leiab, et poleemikaks pole põhjust: «kaks väikest last hullavad nii, et midagi pole paista.»