Prooviabielu Liisa on lapseootel

Liisa poseerib sotsiaalmeedias kena beebikõhuga. Ka Helen «Prooviabielu» sarjast on beebiootel.

Liisa kallim on Sander Pärtel, kellest naine augustikuus oma blogis aimu andis. «Mina igatahes tunnen, et olen oma kõrvale leidnud selle õige, kellega ma tahakski ülejäänud elu jagada.» on reality-staar rõõmus.